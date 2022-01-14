Блогер поделился впечатлениями от нового флагмана Xiaomi 12 Pro

Смартфон Xiaomi 12 Pro поступил в продажу в Китае. Блогер Арсений Петров на канале Wylsacom провел распаковку новинки — в целом впечатление позитивные, существенных недостатков, кроме скромной батареи и запотевания камеры, не обнаружено.

Xiaomi 12 Pro оснащен новым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, получившим одобрение у крупнейших производителей смартфонов. Основной интерес новинка вызывает из-за поддержки 5G на скорости до 10 Гбит/с и улучшения характеристик камеры — высокой резкости, съемки видео в 8К HDR, поддержки HDR 10+.

Новая камера

Камера работает на новом сенсоре Sony IMX766. Основной объектив 50 мегапикселей, селфикамера — 32 мегапикселя. Петров отметил, что по качеству съемки Xiaomi 12 Pro может посоревноваться с iPhone 13 Pro. Для более точной оценки потребуется фотосравнение, но как фотофлагман 12 Pro вполне может себя зарекомендовать.

В режимах съемки новшеств блогер не обнаружил. При этом во время видеосъемки на морозе камера запотела изнутри: «Я такого тысячу лет не видел! Возможно, при создании смартфона и вот этого блока камер какой-то небольшой технический просчет они допустили, из-за которого стеклышко объектива потеет изнутри и никак это не протереть». Но, возможно, это дефект одного конкретного устройства.

В России новинка еще не продается, в Китае Xiaomi 12 Pro стоит 740–850 долларов (55-63 тысячи рублей).

Внешний вид и экран

Дизайн не претерпел серьезных изменений с прошлого поколения, за исключением камеры. Большой объектив и стальное оформление придает блоку камер монолитность.

Корпус металлический, задняя сторона смартфона выполнена из материала, похожего на кожу.

К плюсам блогер отнес дисплей FullHD+, 1440p, с частотой обновления 120 Гц и возможностью ее регулирования. «Один из самых приятных дисплеев, которые я видел за последнее время, чистейший белый цвет, прям супер!» — поделился впечатлением Петров.

Зарядка и аккумулятор

Довольно скромный по современным меркам аккумулятор на 4600 mAh оснащен чипом Surge P1 для контроля нагрева устройства во время зарядки и работы. В комплекте идет 120-ваттная зарядка, которая позволяет зарядить смартфон полностью за 20 минут. Как отмечает Петров, она в состоянии зарядить не только смартфон, но и ноутбук.

«Чип Surge P, позволяющий не перегревать, нормально регулировать эту сумасшедшую 120-ваттную зарядку, плюс 50-ваттная беспроводная, так что, наверное, 4600 mAh будет нивелироваться скоростью зарядки», — оценил блогер автономность смартфона.