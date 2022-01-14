НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Блогер поделился впечатлениями от нового флагмана Xiaomi 12 Pro

Источник:
Sibnet.ru
298 0
Блок камеры Xiaomi 12 Pro
Фото: © Xiaomi
Смартфон Xiaomi 12 Pro поступил в продажу в Китае. Блогер Арсений Петров на канале Wylsacom провел распаковку новинки — в целом впечатление позитивные, существенных недостатков, кроме скромной батареи и запотевания камеры, не обнаружено.

Xiaomi 12 Pro оснащен новым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, получившим одобрение у крупнейших производителей смартфонов. Основной интерес новинка вызывает из-за поддержки 5G на скорости до 10 Гбит/с и улучшения характеристик камеры — высокой резкости, съемки видео в 8К HDR, поддержки HDR 10+.

Новая камера

Камера работает на новом сенсоре Sony IMX766. Основной объектив 50 мегапикселей, селфикамера — 32 мегапикселя. Петров отметил, что по качеству съемки Xiaomi 12 Pro может посоревноваться с iPhone 13 Pro. Для более точной оценки потребуется фотосравнение, но как фотофлагман 12 Pro вполне может себя зарекомендовать.

В режимах съемки новшеств блогер не обнаружил. При этом во время видеосъемки на морозе камера запотела изнутри: «Я такого тысячу лет не видел! Возможно, при создании смартфона и вот этого блока камер какой-то небольшой технический просчет они допустили, из-за которого стеклышко объектива потеет изнутри и никак это не протереть». Но, возможно, это дефект одного конкретного устройства.

В России новинка еще не продается, в Китае Xiaomi 12 Pro стоит 740–850 долларов (55-63 тысячи рублей).

Внешний вид и экран

Дизайн не претерпел серьезных изменений с прошлого поколения, за исключением камеры. Большой объектив и стальное оформление придает блоку камер монолитность. 

Корпус металлический, задняя сторона смартфона выполнена из материала, похожего на кожу.

К плюсам блогер отнес дисплей FullHD+, 1440p, с частотой обновления 120 Гц и возможностью ее регулирования. «Один из самых приятных дисплеев, которые я видел за последнее время, чистейший белый цвет, прям супер!» — поделился впечатлением Петров.

Зарядка и аккумулятор

Довольно скромный по современным меркам аккумулятор на 4600 mAh оснащен чипом Surge P1 для контроля нагрева устройства во время зарядки и работы. В комплекте идет 120-ваттная зарядка, которая позволяет зарядить смартфон полностью за 20 минут. Как отмечает Петров, она в состоянии зарядить не только смартфон, но и ноутбук.

«Чип Surge P, позволяющий не перегревать, нормально регулировать эту сумасшедшую 120-ваттную зарядку, плюс 50-ваттная беспроводная, так что, наверное, 4600 mAh будет нивелироваться скоростью зарядки», — оценил блогер автономность смартфона. 

Еще по теме
Xiaomi анонсировала Redmi Note 11S
Xiaomi изобрела новый динамик для смартфона
Продажи нового флагмана OnePlus начнутся в январе
Смартфон Xiaomi признали самым производительным
смотреть все
Технологии #Смартфоны
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пропавшую в Томске трехлетнюю девочку нашли в аэропорту Новосибирска
Движение на мосту через Енисей закрыли из‑за нескольких ДТП
Экскурсионный самолет упал в Белокурихе
Глава Алтая предложил ввести новые добровольные сборы для туристов
Самое популярное
Рассчитан размер пенсии после «путинского» повышения
Игра Half-Life получила трассировку лучей
МИД России посоветовал НАТО «собирать манатки»
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 опровергли перенос игры
Обсуждение (0)
Картина дня
Белый дом оценил вероятность вторжения России на Украину
Глава центра Гамалеи заразился «омикроном»
МИД осудил русофобские высказывания министра из Казахстана
Сенат США зарубил проект санкций против «Северного потока — 2»
О самом главном
Волшебные приметы и ритуалы Старого Нового года
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Кармические отношения: как понять смысл союза
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Все статьи
Мультимедиа
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

Disobedient

Средняя температура по больнице средняя зарплата средняя пенсия. Может на минимальную ориентироваться...

Алекс555

Вот так нам лапшу на уши и вешают каждый год.

Voland2

Сам себя не похвалишь, никто не догадается...

Иркут 69

На какие шиши шикуют..? Вопрос, впрочем риторический.
Sibnet.Ru