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Huawei представила флагманский камерофон с подвижной камерой

Источник:
Ithome.com
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Компания Huawei представила новую серию своих смартфонов под названием название Pura 70. Флагманским устройством стал аппарат Pura 70 Ultra с выдающимися фотографическими возможностями.

Huawei Pura 70 Ultra
Huawei Pura 70 Ultra
Фото: © Huawei

Производитель на своем сайте не уточняет, на каких процессорах построены смартфоны серии Pura 70. Предположительно, Pura 70 Ultra базируется на новейшем процессоре Kirin 9010 с графическим ускорителем Maleoon 920.

Huawei Pura 70 Ultra получил систему камер XMAGE с главным 1-дюймовым 50-мегапиксельным сенсором с механически вращающейся телескопической линзой, способной расширяться и сжиматься внутри модуля.

Разработчики уверяют, что оптика рассчитана на не менее чем 300 тысяч подобных процедур. Сенсор может делать детализированные и четкие изображения объектов даже на скорости 300 километров в час.

Pura 70 Ultra также получил 6,8-дюймовый OLED-дисплей с технологией LTPO, динамической частотой обновления кадров от 1 до 120 Гц, а также интегрированный в экран сканер отпечатков пальцев. Емкость батареи составляет 5200 мАч.

Также в Huawei Pura 70 Ultra добавили поддержку функций искусственного интеллекта: нейросеть будет ретушировать фото и оптимизировать изображения в дополнение к алгоритмам XMAGE, а голосовой помощник — отвечать на вопросы пользователя.

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