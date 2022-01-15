Навороченная камера Xiaomi 12 Pro запотела на морозе

Камера нового флагмана Xiaomi 12 Pro оказалась неустойчива к низким температурам. На морозе она запотевает изнутри, что является существенным недостатком при съемке и может привести к поломке смартфона.

«Я такого тысячу лет не видел! Возможно, при создании смартфона и вот этого блока камер какой-то небольшой технический просчет они допустили, из-за которого стеклышко объектива потеет изнутри и никак это не протереть», — поделился впечатлениями блогер Арсений Петров на Youtube-канале Wylsacom.

Видео получилось размытым и некачественным, объекты расплывчатыми: «Качество видоса вы заценить толком не сможете, только то, как смартфон пишет звук».

Запотевание камеры связано с появлением на ее внутренней стороне конденсата из-за резкой смены окружающих условий. Вода может скапливаться и приводить к окислению компонентов смартфона, что в итоге нарушает его работоспособность. В случае со смартфоном Xiaomi 12 Pro пока известно только об одном таком факте и, возможно, это единичный дефект в партии.