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Навороченная камера Xiaomi 12 Pro запотела на морозе

Источник:
Sibnet.ru
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Камера Xiaomi 12 Pro
Фото: © Xiaomi

Камера нового флагмана Xiaomi 12 Pro оказалась неустойчива к низким температурам. На морозе она запотевает изнутри, что является существенным недостатком при съемке и может привести к поломке смартфона.

 «Я такого тысячу лет не видел! Возможно, при создании смартфона и вот этого блока камер какой-то небольшой технический просчет они допустили, из-за которого стеклышко объектива потеет изнутри и никак это не протереть», — поделился впечатлениями блогер Арсений Петров на Youtube-канале Wylsacom.

Видео получилось размытым и некачественным, объекты расплывчатыми: «Качество видоса вы заценить толком не сможете, только то, как смартфон пишет звук».

Все впечатления от распаковки Xiaomi 12 Pro

Запотевание камеры связано с появлением на ее внутренней стороне конденсата из-за резкой смены окружающих условий. Вода может скапливаться и приводить к окислению компонентов смартфона, что в итоге нарушает его работоспособность. В случае со смартфоном Xiaomi 12 Pro пока известно только об одном таком факте и, возможно, это единичный дефект в партии.

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