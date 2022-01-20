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Новосибирские биатлонист и бобслеист поедут на Олимпиаду в Пекин

Источник:
Sibnet.ru
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Биатлонист Даниил Серохвостов
Биатлонист Даниил Серохвостов
Фото: © Союз биатлонистов России

Биатлонист Даниил Серохвостов и бобслеист Михаил Мордасов представят Новосибирскую область поедут на Олимпиаде в Пекине, сообщает минспорта региона.

XXIV зимние Олимпийские игры Пекин примет с 4 по 20 февраля 2022 года. Честь России на главных стартах планеты будут защищать и новосибирские спортсмены.

26-летний Михаил Мордасов в этом сезоне с пилотом Ростиславом Гайтюкевичем (Московская область) в общем зачете Кубка мира занял третье место в соревнованиях экипажей-двоек и экипажей-четверток.

22-летний Даниил Серохвостов в этом сезоне в эстафете получил первое золото Кубка мира.

Квалификационные требования для участия в Олимпийских играх выполнила также новосибирская сноубордистка Мария Васильцова (дисциплина «сноуборд-кросс»).

Но официально имена российских борд-кроссеров, которые будут участвовать в Олимпиаде, пока не объявлены. До конца января будут названы обладатели олимпийских путевок.

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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
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