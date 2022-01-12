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Олимпийский купальник Дины Авериной выставили на продажу за $1800

Источник:
Sibnet.ru
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Мастерская одежды для гимнастики продает купальник серебряного призера Олимпиады в Токио Дины Авериной на продажу за 1,8 тысячи долларов, сообщается в Instagram .

«Переливы голубых, синих, фиолетовых кристаллов в сочетании с золотом смотрятся очень дорого и элегантно. Небольшие воланы с градиентом из голубого в белый цвет придают купальнику нежность. Купальник отлично подойдет для выступления под классические композиции», — отмечается в посте мастерской Светланы Герасимовой, которая занимается созданием костюмов для этого вида спорта.

Купальник подойдет спортсменке ростом 160-170 сантиметров с параметрами 76-60-83. Фиксированная цена составляет 126 тысяч рублей (1,8 тысячи долларов).

Аверина в Токио в индивидуальных соревнованиях уступила израильтянке Линой Ашрам. Россия осталась без олимпийского золота в художественной гимнастике впервые с 1996 года. В конце октября гимнастка стала 18-кратной чемпионкой мира и превзошла рекорд соотечественницы Евгении Канаевой по количеству золотых медалей мировых первенств.

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