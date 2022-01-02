Малые села Алтая впервые получили сотовую связь

«Ростелеком» к концу 2021 года завершил установку базовых станций мобильной связи в 23 малых селах Республики Алтай, сообщила пресс-служба компании.

Первые базовые станции мобильной связи «Ростелеком» установил в сентябре прошлого года в селах Топучая и Верх-Апшуяхта Шебалинского района. Основной объем работ пришелся на ноябрь и завершился установкой вышки в селе Верх-Ануй Усть-Канского района.

В заключительную часть работ попали удаленные села, среди которых Язула, Коо, Паспарта, Кара-Кудюр Улаганского района, Курмач-Байгол Турочакского района и другие. В некоторых из них для связи с внешним миром действовал только служебный телефон в сельских администрациях и уличный таксофон.

«Мы смонтировали 23 базовые станции в установленные госконтрактом сроки фактически за три месяца. В этом году мобильную связь и интернет получили порядка семи тысяч сельских жителей республики и для многих это стало большим событием», – уточнили замдиректора алтайского филиала «Ростелекома» Лариса Имедоева.

Теперь жители этих сел смогут совершать в онлайне платежи и переводы, заказывать услуги, дистанционно обучаться, получать медицинские консультации, общаться в соцсетях и мессенджерах. Работы по подключению остающихся без связи сел продолжатся.