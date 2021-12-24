Томенко заявил об отсутствии проблемы с углем

Алтайский край не испытывает дефицита угля, это топливо есть во всех муниципалитетах субъекта, заявил губернатор Виктор Томенко после вопроса алтайской журналистке Владимиру Путину на ежегодной пресс-конференции.

Журналистка из Алтайского края спросила президента о высоких ценах на уголь, из-за которых некоторые муниципалитеты региона в этом году столкнулись с дефицитом топлива. Отдельно она добавила про сложности покупки угля в Локтевском районе, после чего СК возбудил уголовное дело.

«Александра сказала, что некоторые муниципалитеты не смогли вовремя начать отопительный сезон из-за того, что не было угля. Это не так. Все муниципалитеты вовремя начали отопительный сезон, были разные очень мелкие аварии при запуске, впрочем, как всегда, которые быстро устранялись. Но из-за отсутствия угля никто из муниципалитетов края начало отопительного сезона не сорвал», – цитирует Томенко ТАСС.

Он добавил, что в отдельных муниципалитетах частники допустили сбои с привозом угля для населения. Тогда там, где требовалось, край выделял уголь из краевого резерва. Его распределили между теми жителями, кто не закупил твердое топливо своевременно, теми, кто нуждался.

«Частники в итоге поставки наладили. Сегодня уголь для населения есть везде в крае», – добавил Томенко.

Он уточнил, что цена на уголь выросла и люди выражают недовольство из-за этого: «Людям это не нравится, они ругаются, но топят свои дома дорогим углем. Это в полной мере относится и к Локтевскому району. Да, уголь подорожал, но он есть, субсидии муниципалитеты получают».

Для отопления частных жилых домов частные заготовительные компании уголь привозят из Кузбасса и Казахстана.

«Осенью для тех, кто не захотел или не успел или не смог купить уголь летом, он, действительно, серьезно подорожал – более чем в 1,5 раза, даже на 60%. К тому же в отдельных муниципалитетах частники допустили сбои с привозом угля для населения», – сказал Томенко.