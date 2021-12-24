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Уголовное дело возбудили на Алтае после вопроса Путину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет РФ

Следователи Алтайского края возбудили уголовное дело о ненадлежащем обеспечении теплоснабжением жителей Локтевского района после вопроса журналистки на пресс-конференции Владимира Путина.

На пресс-конференции корреспондент одного из краевых изданий отметила, что Алтайский край, как и многие другие, столкнулся с проблемой из-за дефицита топлива или его подорожания и не смог вовремя начать отопительный сезон. Журналист спросила, могут ли федеральные власти помочь регионам жить с новыми ценами на уголь.

Путина удивило это заявление, потому что ранее ему докладывали, что все территории страны готовы к отопительному сезону. Тогда она добавила, что «все полностью готовы», но добавила, что из сезона в сезон цена на топливо существенно повышается, что сказывается на его доступности. Отдельно она рассказала о проблеме, возникшей в Локтевском районе, где жители жаловались, что им не хватает денег на уголь.

После этого следователи заявили, что в период начала отопительного сезона в ноябре 2021 года в Локтевском районе произошли перебои с поставками угля для населения. Граждане неоднократно жаловались на холод в домах, однако органы власти своевременно не смогли решить вопрос по теплоснабжению. Кроме того, до настоящего времени жители района не могут приобрести уголь в достаточном количестве, что создает угрозу здоровью и благополучию граждан.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователям предстоит всесторонне изучить обстоятельства, при которых было сорвано начало отопительного сезона, а также дать правовую оценку действиям должностных лиц органов власти, в чьи обязанности входят вопросы надлежащего обеспечения населения теплоснабжением.

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Алтайский край #Местная власть #Криминал
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