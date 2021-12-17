НАВЕРХ

Немецкая конькобежка в восьмой раз поедет на Олимпиаду

Источник:
Sibnet.ru
272 0
Фото: Bjarte Hetland / CC BY 3.0

Пятикратная олимпийская чемпионка из Германии Клаудия Пехштайн отобралась на Олимпийские игры — 2020 в Пекине. Это будут ее восьмые игры.

Пехштайн 49 лет. На этапе Кубка мира в Калгари она стала 11-й в масс-старте, что позволило ей занять 17-ю строчку в мировом рейтинге и отобраться на Игры в Пекине. Во время проведения соревнований спортсменке исполнится 50 лет.

Пехштайн — пятикратная олимпийская чемпионка (1994, 1998, дважды 2002, 2006), чемпионка мира 2000 года в классическом многоборье и пятикратная чемпионка мира на отдельных дистанциях.

11 лет подряд (1996—2006) становилась призером чемпионатов мира в классическом многоборье. В ее копилке уже семь Олимпиад, что делает ее рекордсменом среди женщин. Действующий рекордсмен — японский прыгун с трамплина Нориаки Касаи (восемь участий).

В 2009 году Пехштайн была дисквалифицирована из-за аномальных показателей крови и пропустила Олимпиаду в Ванкувере-2010.

Еще по теме
Вяльбе указала на огромную проблему сборной России по лыжным гонкам
Косторная заявила о планах остаться в спорте до следующей Олимпиады
Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы
Российский лыжник рассказал о пользе вторых трусов
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Губерниев назвал сумму для комфортной жизни в месяц
16.12.2021 11:37
info.sibnet.ru
Оглашено наказание конфликтовавшему из-за маски тренеру
11.12.2021 21:08
info.sibnet.ru
Журова увидела в трансгендерах проблему для большого спорта
10.12.2021 17:25
info.sibnet.ru
США объявили бойкот Олимпийских игр в Китае
07.12.2021 08:30
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
Картина дня
НАТО заявило о готовности к диалогу с Россией по деэскалации
Российский дипломат назвал Украину озлобленным государством
Фермеры получат льготные места в супермаркетах
АвтоВАЗ заинтриговал изображением неизвестной Lada
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Plaguer

О чём с ним вообще можно говорить после того что он натворил?..

Muzykant

Где увидеть этих россиян,для которых он является авторитетом?Местные ура-патриоты не в счёт.

Tanatholog

«Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного»-а...

korvinsS

А как так то что максимка еще не отписался в этой теме что теперь пиндосия всех нагнет по очереди суперпупер...
Sibnet.Ru