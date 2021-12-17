Немецкая конькобежка в восьмой раз поедет на Олимпиаду

Пятикратная олимпийская чемпионка из Германии Клаудия Пехштайн отобралась на Олимпийские игры — 2020 в Пекине. Это будут ее восьмые игры.
Пехштайн 49 лет. На этапе Кубка мира в Калгари она стала 11-й в масс-старте, что позволило ей занять 17-ю строчку в мировом рейтинге и отобраться на Игры в Пекине. Во время проведения соревнований спортсменке исполнится 50 лет.
Пехштайн — пятикратная олимпийская чемпионка (1994, 1998, дважды 2002, 2006), чемпионка мира 2000 года в классическом многоборье и пятикратная чемпионка мира на отдельных дистанциях.
11 лет подряд (1996—2006) становилась призером чемпионатов мира в классическом многоборье. В ее копилке уже семь Олимпиад, что делает ее рекордсменом среди женщин. Действующий рекордсмен — японский прыгун с трамплина Нориаки Касаи (восемь участий).
В 2009 году Пехштайн была дисквалифицирована из-за аномальных показателей крови и пропустила Олимпиаду в Ванкувере-2010.
PlaguerО чём с ним вообще можно говорить после того что он натворил?..
MuzykantГде увидеть этих россиян,для которых он является авторитетом?Местные ура-патриоты не в счёт.
Tanatholog«Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного»-а...
korvinsSА как так то что максимка еще не отписался в этой теме что теперь пиндосия всех нагнет по очереди суперпупер...