Немецкая конькобежка в восьмой раз поедет на Олимпиаду

Пятикратная олимпийская чемпионка из Германии Клаудия Пехштайн отобралась на Олимпийские игры — 2020 в Пекине. Это будут ее восьмые игры.

Пехштайн 49 лет. На этапе Кубка мира в Калгари она стала 11-й в масс-старте, что позволило ей занять 17-ю строчку в мировом рейтинге и отобраться на Игры в Пекине. Во время проведения соревнований спортсменке исполнится 50 лет.

Пехштайн — пятикратная олимпийская чемпионка (1994, 1998, дважды 2002, 2006), чемпионка мира 2000 года в классическом многоборье и пятикратная чемпионка мира на отдельных дистанциях.

11 лет подряд (1996—2006) становилась призером чемпионатов мира в классическом многоборье. В ее копилке уже семь Олимпиад, что делает ее рекордсменом среди женщин. Действующий рекордсмен — японский прыгун с трамплина Нориаки Касаи (восемь участий).

В 2009 году Пехштайн была дисквалифицирована из-за аномальных показателей крови и пропустила Олимпиаду в Ванкувере-2010.