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Пролет Центрального моста соединил два берега Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Новосибирской области

Строители довели надвижку пролетного строения Центрального моста до правого берега Оби, сообщает правительство Новосибирской области

«Конечный срок, который определен вице-премьером Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным – открыть рабочее движение в декабре 2022 года, этот срок остается в силе, и мы видим, что график составлен на выполнение этой задачи», – сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

К концу года техническая готовность по всему проекту составит 45%. Многотонная конструкция пролетного строения, надвижка которой началась 27 марта пересекла русло реки и прошла от левого до правого берега на высоте 13,5 метра над водой. За 8,5 месяцев собрано и надвинуто над руслом пролетное строение длиной 546 погонных метров и весом 7,4 тысячи тонны.

На правом берегу продолжается сооружение 114-метрового пилона в форме буквы «Н» — это символ будущего моста и новая архитектурная доминанта города. С помощью 70 вант пилон будет удерживать вантовый участок моста. Он будет комбинированным: 230 метров – пролетное строение с ортотропной плитой и 150 метров – сталежелезобетонная конструкция, аналогичная той, что уже надвинута над руслом реки. Сборка вантового пролетного строения уже началась.

Мост, получивший название «Центральный», соединит Южную площадь с площадью Труда и пройдет параллельно существующему железнодорожному переходу. Он обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь». Мост будет платным, ориентировочная стоимость проезда по нему — 100 рублей.

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