Бензовоз перевернулся и загорелся на красноярской трассе. ВИДЕО

Бензовоз опрокинулся и загорелся на трассе Р-255 в Красноярском крае, водитель успел покинуть машину, сообщает ГУ МЧС по региону.

В субботу в 15.55 (мск) поступило сообщение, что в районе глубокого обхода Красноярска автодороги Р-255 недалеко от дачного товарищества «Изумрудный луг» бензовоз наехал на препятствие.

Он опрокинулся и загорелся. Водитель успел покинуть машину, но пострадал. Произошел разлив дизельного топлива около 10 тонн. Пожар был ликвидирован на площади 14 квадратных метрах в 17.10 (мск).

Движение на 10 километре автодороги «Глубокий обход Красноярска» осуществляется реверсивно по одной полосе.