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Бензовоз перевернулся и загорелся на красноярской трассе. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Бензовоз опрокинулся и загорелся на трассе Р-255 в Красноярском крае, водитель успел покинуть машину, сообщает ГУ МЧС по региону.

В субботу в 15.55 (мск) поступило сообщение, что в районе глубокого обхода Красноярска автодороги Р-255 недалеко от дачного товарищества «Изумрудный луг» бензовоз наехал на препятствие.

Он опрокинулся и загорелся. Водитель успел покинуть машину, но пострадал. Произошел разлив дизельного топлива около 10 тонн. Пожар был ликвидирован на площади 14 квадратных метрах в 17.10 (мск).

Движение на 10 километре автодороги «Глубокий обход Красноярска» осуществляется реверсивно по одной полосе.

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Топ комментариев

pepelmetal

Да, не повезло Украине продать свои земли и предать свой народ!

corrector

Вот тут грейт амер прав - Польша и Словакия - жить с такими рядом не посоветуешь!

Алекс555

Налоги надо уменьшать Сельхоз хозяйствам и проценты на кредиты. Ведь многое зависит ни от них с погодой....

sib_man9

что-то там про плановую экономику антисоветчики плакались
Sibnet.Ru