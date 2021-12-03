Златан Ибрагимович рассказал о первом сексе

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, что первый секс у него случился достаточно поздно — в 17 лет.

«В семнадцать. Потому что в семнадцать лет я впервые покинул гетто Мальме и отправился в центр города. Только тогда я открыл для себя шведок такими, какими вы их представляете: блондинок, свободных. В гетто у девочек были короткие волосы и паранджи», — сказал Ибрагимович в интервью Corriere della Sera.

Футболист рассказал, что был очень стеснительным. При подготовке к первому свиданию он записал все, что хотел сказать.

Ибрагимович женат на шведской актрисе и фотомоделе Хелен Сегер. У пары растет двое сыновей: Максимилиан (2006 года) и Винсент (2008 года).