НАВЕРХ

Златан Ибрагимович рассказал о первом сексе

Источник:
Sibnet.ru
384 0
Фото: Andy Witchger / CC BY 2.0

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, что первый секс у него случился достаточно поздно — в 17 лет.

«В семнадцать. Потому что в семнадцать лет я впервые покинул гетто Мальме и отправился в центр города. Только тогда я открыл для себя шведок такими, какими вы их представляете: блондинок, свободных. В гетто у девочек были короткие волосы и паранджи», — сказал Ибрагимович в интервью Corriere della Sera.

Футболист рассказал, что был очень стеснительным. При подготовке к первому свиданию он записал все, что хотел сказать.

Ибрагимович женат на шведской актрисе и фотомоделе Хелен Сегер. У пары растет двое сыновей: Максимилиан (2006 года) и Винсент (2008 года).

Еще по теме
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
Месси получил «Золотой мяч» в седьмой раз
Сборная России узнала соперников по стыковым матчам ЧМ-2022
Кудряшов впервые прокомментировал злосчастный автогол
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Тренер Ильин не надел маску и сорвал заседание суда
25.11.2021 16:50
info.sibnet.ru
Туристическая полиция появилась в Новосибирске
24.11.2021 14:14
info.sibnet.ru
Чемпионку мира будут судить за оскорбление полиции
24.11.2021 10:55
info.sibnet.ru
Замминистра спорта России уволили за прогул
19.11.2021 09:55
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
О самом главном
Закрывается коридор затмений: что принесет 4 декабря?
На языке кошек: как понять питомца
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

corrector

Вот тут грейт амер прав - Польша и Словакия - жить с такими рядом не посоветуешь!

pepelmetal

Да, не повезло Украине продать свои земли и предать свой народ!

west_nik

Ох Европушка, давно тебя не втравливали в получение люлей... Видимо время пришло. Первые, особо одарённые...

лачинов

Выгодополучателей все эти страшилки не трогают. И пока так будет ничего не изменится. Наймут новых директоров...
Sibnet.Ru