Игумен объяснил разницу между QR-кодом и печатью антихриста

Игумен Иннокентий (Нилов), секретарь Красноярской епархии объяснил, почему QR-код — не печать антихриста, сообщает пресс-служба епархии.

Отец Иннокентий предостерег верующих от распространенного заблуждения, будто QR-код — это печать антихриста. «Это не та библейская печать антихриста, о которой нас предупреждал святой апостол и евангелист Иоанн Богослов. Он говорил о начертании зверя на челе и правой руке», — сказал он.

Секретарь Красноярской епархии отметил, что православный верующий не должен осуждать других людей из-за прививок.

«Современный проповедник протоиерей Андрей Ткачев привел замечательные слова апостола Павла: "Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест". Также можно и с прививками. Кто привился, да не осудит не привитого, а кто не привился, пусть не осуждает того, кто сделал», — отметил он.

Также игумен Иннокентий поделился своими мыслями о духовных причинах нынешней пандемии.

«Мы привыкли не к тому образу жизни, что заповедовал Господь. Мы любим ходить по магазинам, покупать квартиры, машины, украшать свое жилище, забывая к чему призван человек, куда должны стремиться верующие люди. Нынешние события попущены Господом именно для того, чтобы отрезвить ум христианина, чтобы он понял, куда стремиться», — сказал он.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта — первый предлагает внести изменения в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Второй регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.