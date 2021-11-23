Игумен объяснил разницу между QR-кодом и печатью антихриста

Игумен Иннокентий (Нилов), секретарь Красноярской епархии объяснил,
почему QR-код — не печать антихриста, сообщает пресс-служба епархии.
Отец Иннокентий предостерег верующих от распространенного
заблуждения, будто QR-код — это печать антихриста. «Это не та библейская
печать антихриста, о которой нас предупреждал святой апостол и евангелист Иоанн
Богослов. Он говорил о начертании зверя на челе и правой руке», — сказал он.
Секретарь Красноярской епархии отметил, что православный
верующий не должен осуждать других людей из-за прививок.
«Современный проповедник протоиерей Андрей Ткачев привел
замечательные слова апостола Павла: "Ибо иной уверен, что можно есть все, а
немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не
осуждай того, кто ест". Также можно и с прививками. Кто привился,
да не осудит не привитого, а кто не привился, пусть не осуждает того, кто
сделал», — отметил он.
Также игумен Иннокентий поделился своими мыслями о духовных
причинах нынешней пандемии.
«Мы привыкли не к тому образу жизни, что заповедовал
Господь. Мы любим ходить по магазинам, покупать квартиры, машины, украшать свое
жилище, забывая к чему призван человек, куда должны стремиться верующие люди.
Нынешние события попущены Господом именно для того, чтобы отрезвить ум
христианина, чтобы он понял, куда стремиться», — сказал он.
Правительство 12
ноября внесло в Госдуму два законопроекта — первый предлагает внести изменения
в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Второй регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и
авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.