Покупательницы без QR-кодов взяли штурмом ТЦ в Бурятии. ВИДЕО

Покупательницы без масок и QR-кодов штурмом взяли торговый центр Galaxy в Улан-Удэ, полиция проводит проверку.

Женщины, которых не пускали в магазины, толпой начали выталкивать охранника. «Это не наше слово», — заявили они в ответ на требование QR-кодов и приступили к покупкам. Охранник не смог их остановить.

«В одном из торговых центров были несогласные (с требованиями предъявлять QR-коды и надевать маски). На место выезжал участковый. Сейчас проводится проверка», — рассказали РБК в пресс-службе МВД .

По данным полиции, пострадавших при инциденте нет.

Пропускную систему ввели в торговых центрах в Алтайском и Красноярском краях, Иркутской области, Туве и Бурятии.