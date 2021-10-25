Роскомнадзор пригрозил замедлить YouTube

Роскомнадзор технически способен замедлить работу YouTube, но пока выбирает применение административных мер, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

«У Роскомнадзора есть все технические возможности для такого рода технологического воздействия. Но сейчас мы находимся на этапе применения мер административного воздействия, рассматриваем в первую очередь вариант административного принуждения», — сказал Субботин.

Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что Facebook и YouTube по итогам девяти месяцев этого года чаще других социальных сетей игнорируют требование Роскомнадзора об удалении запрещенной в России информации.

Отмечается, что за этот период было удалено 166 тысяч запрещенных материалов по трем категориям информации — «наркотики», «пропаганда самоубийства» и «детская порнография». При этом Facebook и YouTube проигнорировали 19% и 11% требований соответственно.