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Раскрыта неожиданная польза регулярного употребления шашлыка

Источник:
Sibnet.ru
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Регулярное употребление шашлыка поможет избежать приступа панкреатита, заявил гастроэнтеролог Никита Харлов заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

По его словам, приступы панкреатита нередко наблюдаются на майских праздниках. Это происходит из-за того, что россияне употребляют непривычное для себя количество жирной пищи, хотя в обычной жизни они избегают подобных блюд.

Харлов отметил, что приступы панкреатита наблюдались бы реже, если бы люди ввели в свой повседневный рацион жирное мясо, в том числе и шашлык. В этом случае организм заранее адаптировался к такому рациону.

«Работа желчного пузыря и поджелудочной железы — в том, чтобы переваривать как раз в том числе жиры. И когда мы этим не занимаемся в обычной жизни, она постепенно сдает свои позиции, расслабляется», — пояснил доктор.

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