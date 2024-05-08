Раскрыта неожиданная польза регулярного употребления шашлыка

Регулярное употребление шашлыка поможет избежать приступа панкреатита, заявил гастроэнтеролог Никита Харлов заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

По его словам, приступы панкреатита нередко наблюдаются на майских праздниках. Это происходит из-за того, что россияне употребляют непривычное для себя количество жирной пищи, хотя в обычной жизни они избегают подобных блюд.

Харлов отметил, что приступы панкреатита наблюдались бы реже, если бы люди ввели в свой повседневный рацион жирное мясо, в том числе и шашлык. В этом случае организм заранее адаптировался к такому рациону.

«Работа желчного пузыря и поджелудочной железы — в том, чтобы переваривать как раз в том числе жиры. И когда мы этим не занимаемся в обычной жизни, она постепенно сдает свои позиции, расслабляется», — пояснил доктор.