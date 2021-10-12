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Томский губернатор попросил смягчить требования к малым аэропортам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин попросил федеральные власти смягчить требования к малым аэропортам после отмены рейсов в Каргасок, Новый Васюган и Кедровый.

Жвачкин направил обращение в в Министерство транспорта РФ и федеральное правительство в связи с приостановкой с 5 октября рейсов авиакомпании «СиЛА» по внутриобластным маршрутам «Томск – Каргасок – Новый Васюган» и «Томск – Кедровый». 

Это произошло из-за нового постановления, которое ужесточило требования по обеспечению транспортной безопасности для малых аэропортов.

«Новые требования практически невыполнимы для большинства операторов небольших посадочных площадок. Это реальная проблема для таких огромных территорий, как наша. Спецограждения с сигнализацией, онлайн-видеонаблюдение и круглосуточное патрулирование просто нереальны для труднодоступных и малонаселенных пунктов», – цитирует Жвачкина пресс-служба правительства региона.

Губернатор попросил федеральные власти перенести срок вступления в силу новых требований и ввести дифференцированный подход.

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