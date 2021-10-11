Сертификаты о вакцинации станут пропуском в рестораны Хакасии

Жители Хакасии смогут посетить общепит, заведения культуры и спорта только при предъявлении сертификата о вакцинации или справки о том, что человек переболел коронавирусом, в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава республики Валентин Коновалов.

Власти готовят изменения в 102-е Постановление относительно пропуска посетителей в определенные заведения по сертификату о прививке либо по справке о коронавирусе, перенесенном менее шести месяцев назад. В ближайшее время они будут внесены в документ и опубликованы на портале правительства.

«Я прошу всех вместе поработать на общий конечный результат, чтобы у нас было меньше больных, минимальная смертность, чтобы наша система здравоохранения не испытывала перегрузок, и мы все-таки вернулись к нормальной жизни. Бизнес, предпринимательское сообщество должны тоже нести ответственности перед людьми, нашей системой здравоохранения, перед своими работниками и посетителями», — сказал Коновалов.

С начала пандемии, по данным федерального оперштаба, в республике зафиксировано более 40 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекции, 35,1 тысячи пациентов выздоровели, 1,1 тысячи человек умерли.