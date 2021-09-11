Российские призеры ОИ получат автомобили BMW

Олимпийским медалистам вручат ключи от автомобилей BMW, сообщил исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев.

«Золото — X5 в различных комплектациях, серебро — X3 очень мощный, это практически как гоночные машины. Бронза — это тоже X3, но чуть-чуть пониже уровнем комплектации», — сказал чиновник в преддверии церемонии награждения олимпийцев в Кремле.

Катушев уточнил, что фонд постарался учесть даже количество и качество медалей. Некоторые спортсмены имеют по две золотые медали, это отразилось на комплектациях автомобилей, ключи от которых вручат спортсменам.

11 сентября президент России Владимир Путин встретится в Кремле с российскими спортсменами-олимпийцами и вручит им государственные награды победителей Олимпийских игр в Токио. Церемония состоится в Екатерининском зале.