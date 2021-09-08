Организатор полумарафона в Новосибирске перечислил плюсы трассы

Участникам полумарафона Раевича предстоит пробежать пять кругов по Красному проспекту, чтобы получилось 21,1 километра, директор фестиваля Евгений Гусев назвал журналистам плюсы такой компактной трассы.

Сибирский фестиваль бега пройдет в 11 сентября в Новосибирске. Состоятся два классических забега на 3 тысячи метров и 21,1 километра. Победитель полумарафона получит 130 тысяч рублей.

Для проведения фестиваля бега в субботу утром перекроют Красный проспект от улицы Фрунзе до Советской. Многие спортсмены считают, что удобней бегать полумарафон, когда кругов меньше, а трасса проходит через весь город, это гораздо интересней, особенно для приезжих участников.

«В этом есть своя фишка, наши круги. К сожалению, так устроен город, так устроена транспортная инфраструктура, что проложить трассу хотя бы в два круга не возникает возможности… Комфортная, сделали ее сертификацию, обновили. Стало пять кругов, сделали круг длиной 3 километра», — сказал Гусев.

Он отметил, что участнику удобно, что старт и финиш в одном месте, можно видеть всех соперников на круге. Зрителям удобно болеть, когда спортсмен несколько раз пробегает мимо них.