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«Сбер» создал систему распознавания животных

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

«Сбер» разработал систему распознавания животных, которая в будущем можно будет использовать для поиска пропавших домашних животных, сообщает пресс-служба Сбербанка.

«"Сбер" научил нейросеть отличать очень похожих друг на друга животных по определенным особенностям мордочек. Искусственный интеллект позволяет максимально точно находить отличия между особями одного вида. На данный момент качество сравнения двух мордочек питомцев составляет 94% для собак и 84% — для кошек», — рассказали ТАСС в Сбербанке.

В основе модели лежит алгоритм CosFace, который используется для распознавания человеческих лиц. Уже натренированную на людях программу дообучили на большой базе изображений мордочек питомцев. Система анализирует особенности их строения, которые нельзя изменить, например расстояние между глазами.

«Сбер» изучал и другие алгоритмы распознавания животных. Например, идентификацию питомцев по отпечатку носа — это то же самое, что отпечаток пальца для человека. Однако такая система не может широко использоваться из-за отсутствия у представителей семейства кошачьих ярко выраженного рисунка носа и общей сложности сбора данных для обучения нейросети.

По словам директора дивизиона «Защитные продукты и сервисы» Сбербанка Дениса Кузьмина, сейчас алгоритм интегрирован в программу страхования домашних животных, а в будущем эта разработка может использоваться и для поиска пропавших животных.

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