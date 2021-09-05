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Победившая россиянок на Олимпиаде гимнастка пропустит ЧМ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: עידן רובינס / CC BY-SA 4.0

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, израильтянка Линой Ашрам пропустит чемпионат мира в Японии, сообщила Израильская федерация гимнастики.

«По профессиональным соображениям мы решили не участвовать в чемпионате мира по художественной гимнастике в этом году», — цитирует ТАСС федерацию.

Ашрам в финале личного многоборья на Олимпийских играх в Токио одержала победу над россиянкой Диной Авериной, лидировавшей после отборочного этапа. Российские спортивные чиновники и болельщики сочли судейство на турнире предвзятым во многом потому, что израильская гимнастка потеряла ленту во время упражнения.

Сестры Аверины планируют участвовать в предстоящем чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии. Он должен пройти с 18 по 24 октября в городе Китакюсю.

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