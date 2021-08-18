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Водитель скорой помощи в Чите украл деньги у покойника

Источник:
Sibnet.ru
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Банковские карты
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

МВД в Забайкалье возбудило уголовное дело в отношении водителя скорой помощи, который забрал банковские карты у умершего пациента и украл с них более 150 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

В полицию Читы обратился мужчина и сообщил, что неизвестные похитили с карты его покойного отца более 155 тысяч рублей. Сотрудники МВД начали проверку, в ходе которой выяснили, что деньги достались водителю скорой помощи.

Оказалось, что отец заявителя умер от сердечного приступа в машине скорой помощи. Констатировав смерть, медики передали личные вещи пациента водителю, чтобы он отдал их родным.

Но водитель предпочел забрать себе мобильный телефон и две банковские карты. На протяжении нескольких дней мужчина вместе со своей сожительницей рассчитывались картами в магазине, а часть денег перевел на личный счет.

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по статье 158 УЦК РФ (кража). В отношении водителя и его сожительницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Забайкалье #Криминал #ЧП
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