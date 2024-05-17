Мужчина в Иркутской области убил жену при подаче заявления о разводе

Житель Саянска с ножом напал на жену в ЗАГСе, когда пара подавала заявление о разводе, сообщило СУ СК РФ по Иркутской области.

Супруги пришли в ЗАГС, чтобы подать заявление о расторжении брака. В какой-то момент 25-летний муж достал нож и нанес множественные удары 21-летней супруге.

От полученных травм девушка скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Мужчину задержали охранники и передали полицейским. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 (убийство). Максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы.

По данным СМИ и телеграм-каналов, пара поженилась в апреле. У погибшей осталась 11-месячная дочь. Девочка в момент убийства также находилась в ЗАГСе — она не пострадала.