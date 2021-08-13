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Фильм об одном дне из жизни нерпы появился в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Госинспекторы «Заповедного Подлеморья» в Бурятии сняли фильм об одном дне из жизни байкальской нерпы. Первую серию пресс-служба заповедника выложила в социальных сетях.

«Сегодня в рубрике "пятничный дзен" у нас не обычный минутный ролик, а десять минут залипательного видео. Мы постарались уложить обычный день из жизни байкальской нерпы от рассвета и до заката в десяти минутный ролик», — написали сотрудники заповедника.

На кадрах зритель может увидеть «почесушки, похлопывания, падения и борьба за место на теплом, прогретом солнцем камне». То есть обычный день байкальской нерпы.

Байкальская нерпа — пресноводный тюлень, эндемик озера. Почти все время проводит под водой. Весной и осенью выбирается на льдина, а летом — на камни, окруженные водой, чтобы погреться. На берег нерпы почти не выбираются, там они могут встретить опасного врага — бурого медведя.

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Бурятия #Звери #Гео #Природа
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