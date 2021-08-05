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Сергей Шойгу посетит «Красмаш»

Источник:
Российская газета
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Фото: © Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу должен посетить Красноярский машиностроительный завод («Красмаш»), где будут выпускать новый стратегический ракетный комплекс «Сармат».

«Красмаш» есть в списке производств, которые министр на этой неделе собирается посетить в ходе рабочей поездки в Сибирь, где будут выпускать Сармат. Кроме того, в декабре Шойгу сообщил, что в 2021 году в Красноярском крае должны построить полигон для летных испытаний.

РС-28 или «Сармат» — перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.

Ракетная система «Сармат» призвана заменить советские ракеты Р-36М2 или «Воевода», находящиеся на вооружении РВСН.

В четверг стало известно, что Шойгу находится с визитом в Новосибирске и планирует посетить авиазавод имени Чкалова.

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