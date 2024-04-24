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Участники СВО смогут взять льготную ипотеку на вторичку

Источник:
Sibnet.ru
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Участники и ветераны военной операции на Украине, а также ряд лиц в новых регионах и Белгородской области смогут оформить ипотеку под 2% на вторичном рынке, сообщает пресс-служба Минфина.

Под программу попадут участники и ветераны военной операции, а также чиновники из «отдельных федеральных органов власти», сотрудники социальной сферы, здравоохранения, культуры и спорта с новых территорий.

Жители Белгородской области, чье жилое помещение признано непригодным для проживания в результате обстрелов «со стороны сопредельного государства», тоже смогут купить жилье по ставке 2%.

Поручение о распространении льготной ипотеки под 2% в новых регионах на вторичный рынок президент Владимир Путин дал в середине февраля. Новая программа будет действовать до 30 апреля 2025 года.

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Экономика #Квадраты #Армия
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