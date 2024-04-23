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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу пообещал усилить удары по логистическим центрам Украины

Источник:
ТАСС
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Российская армия повысит интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия на Украине, заявил глава Минобороны Шойгу.

«Повысим интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия. Вооруженные силы России продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации», — сказал министр.

По словам Шойгу на коллегии Минобороны, предприятия российского оборонно-промышленного комплекса в разы нарастили свои мощности, а боевые возможности российской армии значительно выросли.

Министр обороны РФ также прокомментировал решение нижней палаты Конгресса США одобрить выделение 61 миллиарда долларов для помощи Украине. Он назвал позицию США циничной, ведь «умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы».

«Соразмерно угрозам, создаваемым США и их союзниками, продолжим совершенствовать состав и структуру вооруженных сил, увеличивать выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники», — подчеркнул Шойгу.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Конфликты
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