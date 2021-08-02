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Пропавшую на выпасе коров жительницу Хакасии нашли

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Школьница, пропавшая во время выпаса коров в хакасской деревне Карагай, нашлась недалеко от дома, сообщила пресс-служба республиканского ГУ МВД.

В конце прошлой недели 16-летняя школьница Ксения М. в деревне Карагай Таштыпского района Хакасии ушла встречать коров с выпаса и пропала. Искать ее бросились полицейские и волонтеры.

«Местонахождение несовершеннолетней было установлено. Она находилась неподалеку от места проживания. Жизни и здоровью подростка ничего не угрожает», – сказано в сообщении ведомства.

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Хакасия #Происшествия
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