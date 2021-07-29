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Экс-мэр Иркутска снял пародию на клип Little Big

Источник:
Sibnet.ru
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Бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов снял клип на музыку из песни Uno группы Little Big. Видео он выложил после того, как солист группы Илья Прусикин, побывав на Байкале раскритиковал грязную воду озера.

В июле Прусикин отдыхал в Иркутской области и приехал к побережью Байкала. Он выложил stories в Instagram, где показал воду у побережья Байкала, где собралась пленка.

«Мы на Байкале. Это самое чистое озеро в мире. Прям бери и пей, прямо оттуда. Сейчас загребу и выпью», — сказал музыкант.

Жители Бурятии и Иркутской области объяснили музыканту, что это — не грязь, а пыльца деревьев и растений. А бывший мэр Иркутска ответил Прусикину песней на музыку из композиции Uno.

«Учиться в школе было много вопросов, пыльца в Байкале, а не пыль от кокоса. Не видишь дальше своего little носа, не пудри мозг, надень трусы, в Байкал не ссы, носи усы», — спел экс-градоначальник.

Кондрашов был избран на пост мэра Иркутска в марте 2010 года, набрав более 62 % голосов. В марте 2015 года ушел в отставку.

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