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Дожди покинут Забайкалье в выходные

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Дожди, шедшие в течение нескольких дней в Забайкальском крае, прекратятся на выходных. В субботу ожидается улучшение погода, сообщила пресс-служба Забайкальского гидрометцентра.

«Циклон, который определял погоду прошедших дней и вызвал обильные осадки по Забайкальскому краю, смещается на восток», — прокомментировала представитель гидрометцентра.

В ближайшие выходные дни ожидается улучшение погоды. Но кратковременные дожди с грозами пройдут все же местами по территории края.

Температура воздуха ночью понизится 10-15 градусов, при прояснении до 5-10 градусов тепла, дневные температуры составят 20-25 градусов выше нуля. Ветер умеренный, днем при грозах порывистый. В утренние часы местами туман.

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Топ комментариев

jeryakob

Самый бессмысленный способ - залезть в бункер, и оттуда рекламировать вакцину.

pepelmetal

О, капитан чикушка раскодировался

Alhazred

Ехай сам знаешь куда со своей божественной аналитикой)))

WSG0600-164-164

Прочтите, кто вложился и оплатил, потом торжествуйте по окупаемости.
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