Дожди покинут Забайкалье в выходные

Дожди, шедшие в течение нескольких дней в Забайкальском крае, прекратятся на выходных. В субботу ожидается улучшение погода, сообщила пресс-служба Забайкальского гидрометцентра.

«Циклон, который определял погоду прошедших дней и вызвал обильные осадки по Забайкальскому краю, смещается на восток», — прокомментировала представитель гидрометцентра.

В ближайшие выходные дни ожидается улучшение погоды. Но кратковременные дожди с грозами пройдут все же местами по территории края.

Температура воздуха ночью понизится 10-15 градусов, при прояснении до 5-10 градусов тепла, дневные температуры составят 20-25 градусов выше нуля. Ветер умеренный, днем при грозах порывистый. В утренние часы местами туман.