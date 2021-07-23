Дожди покинут Забайкалье в выходные

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Дожди, шедшие в течение нескольких дней в Забайкальском крае, прекратятся на выходных. В субботу ожидается улучшение погода, сообщила пресс-служба Забайкальского гидрометцентра.
«Циклон, который определял погоду прошедших дней и вызвал обильные осадки по Забайкальскому краю, смещается на восток», — прокомментировала представитель гидрометцентра.
В ближайшие выходные дни ожидается улучшение погоды. Но кратковременные дожди с грозами пройдут все же местами по территории края.
Температура воздуха ночью понизится 10-15 градусов, при прояснении до 5-10 градусов тепла, дневные температуры составят 20-25 градусов выше нуля. Ветер умеренный, днем при грозах порывистый. В утренние часы местами туман.
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pepelmetalО, капитан чикушка раскодировался
AlhazredЕхай сам знаешь куда со своей божественной аналитикой)))
WSG0600-164-164Прочтите, кто вложился и оплатил, потом торжествуйте по окупаемости.