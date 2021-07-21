Мачеха в Бурятии наказала падчерицу ударом ножа по руке

Следственный комитет по Бурятии возбудил уголовное дело в отношении женщины, которая ударила ножом по руке приемную дочь в наказание за проступок.
По данным следствия, во вторник, 13 июля в Детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ поступила восьмилетняя девочка с порезом руки и травмой фаланги пальца.
Врач при осмотре нашел синяки на руках и ногах ребенка. Девочка была истощена, ее вес составлял всего 16 килограммов. Малышка была испуганной и замкнутой. Сначала она говорила, что поранила палец во время прогулки, когда упала на косу.
Но сотрудники полиции выяснили, что порез на руке появился в наказание за потерянный градусник. Жена опекуна девочки решила, что его потеряли дети. В наказание она ударила девочку ножом по руке, порезав один палец и сломав второй.
Во время проверки специалисты осмотрели второго ребенка, живущего в семье — шестилетнюю девочку. У нее на обеих ладонях нашли ожоги. Мачеха жгла ладони малышки зажигалкой за мелкие провинности.
Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело статьям 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, а также в материальной или иной зависимости от виновного) и 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Детей изъяли из семьи и отправили в социально-реабилитационный центр.
Grossmeister38rusЭти острейшие проблемы при каком президенте возникли ? Уже не смешно
askoltsmitovОстрейшая проблема России - Путин. У меня всё.
MuzykantОчень трудные задачи,за пару десятилетий решить невозможно.Старается изо всех сил,но боюсь,не успеет(всё...
UynachalnicaТут или задачи взяты не по плечу, или математик из него никакой! Больше двадцати лет все их решает и...