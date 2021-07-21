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Мачеха в Бурятии наказала падчерицу ударом ножа по руке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следственный комитет по Бурятии возбудил уголовное дело в отношении женщины, которая ударила ножом по руке приемную дочь в наказание за проступок.

По данным следствия, во вторник, 13 июля в Детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ поступила восьмилетняя девочка с порезом руки и травмой фаланги пальца.

Врач при осмотре нашел синяки на руках и ногах ребенка. Девочка была истощена, ее вес составлял всего 16 килограммов. Малышка была испуганной и замкнутой. Сначала она говорила, что поранила палец во время прогулки, когда упала на косу.

Но сотрудники полиции выяснили, что порез на руке появился в наказание за потерянный градусник. Жена опекуна девочки решила, что его потеряли дети. В наказание она ударила девочку ножом по руке, порезав один палец и сломав второй.

Во время проверки специалисты осмотрели второго ребенка, живущего в семье — шестилетнюю девочку. У нее на обеих ладонях нашли ожоги. Мачеха жгла ладони малышки зажигалкой за мелкие провинности.

Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело статьям 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, а также в материальной или иной зависимости от виновного) и 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Детей изъяли из семьи и отправили в социально-реабилитационный центр.

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Бурятия #Криминал #ЧП
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