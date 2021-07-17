Медведи бродили по огороду Агафьи Лыковой

Медведица с медвежатами бродили по огороду отшельницы Агафьи Лыковой, они пугали строителей бани, сообщил руководитель заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

Строители собрали для Лыковой печь и построили баню. Средства на строительство выделял бизнесмен Олег Дерипаска.

«Несмотря на присутствие строителей и работу инструмента почти две с половиной недели не давали расслабиться медведи, которые бродили по огороду и держали в легком тонусе строителей, но мужики ускорились и оперативно справились с работой. Мне даже по этому поводу звонила сама Агафья Карповна, отправлял ей на подстраховку инспекторов заповедника. На сегодня медведица с медвежатами ушла, другие тоже вроде больше не беспокоили», — написал Непомнящий.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. В 1990 году отшельница решилась на переезд в женский монастырь, но через несколько месяцев вернулась на заимку.