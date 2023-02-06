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Агафья Лыкова подарила гостю именной пояс

Источник:
Sibnet.ru
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Волонтеры и директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий посетили отшельницу Агафью Лыкову, она подарила гостю именной пояс, сообщается на сайте заповедника.

В составе волонтерской делегации были представители русской старообрядческой церкви, Николай Седов (сын Ерофея Седова) и постоянные волонтеры МИРЭА — Российского технологического университета.

Для Агафьи Лыковой доставили корреспонденцию и посылки от единоверцев, продукты, гостинцы, а также сено для коз. Участники поездки оказали небольшую помощь по хозяйству.

Агафья Карповна смогла пообщаться с духовным отцом — священником Игорем Мыльниковым — настоятелем храма во имя иконы Пресвятыя Богородицы, «Всем скорбящим Радость» в Новокузнецке.

Агафья Лыкова
Виктор Непомнящий получает пояс от Агафьи Лыковой
Фото: © пресс-служба заповедника «Хакасский»

«Каждый раз находясь в Москве по рабочим моментам, стараюсь посетить Старообрядческую церковь на Рогожском и беру свежие номера газеты "Старообрядецъ". Зная на сколько это важно для Агафьи, не забыл и в этот раз. В ответ Агафья Карповна одарила меня именным поясом, выполненным своими руками. Это очень ценный для меня подарок», — сказал директор заповедника.

Тема: Жизнь Агафьи
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Жизнь #Религия #Хакасия
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