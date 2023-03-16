Фрагмент ракетоносителя нашли возле жилья Агафьи Лыковой

Сотрудники заповедника «Хакасский» и инженеры посетили отшельницу Агафью Лыкову на «Заимке Лыковых» и нашли там фрагмент ракетоносителя, сообщается на сайте заповедника.

Через горно-таежный участок «Заимка Лыковых» проходит траектория падения ступеней ракет, запускаемых с космодрома «Байконур». Каждый раз перед запуском и после местность облетают.

Специалисты оповещают Агафью о предстоящем запуске ракеты и предлагают ненадолго эвакуироваться. Отшельнице передают письма, посылки и гостинцы и максимально помогают по хозяйству.

В этот раз на территории найден фрагмент ракетоносителя, отделившийся в результате предыдущих запусков. Сотрудники Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры демонтируют его и вывезут.