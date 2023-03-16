НАВЕРХ
Актуальная тема
Жизнь Агафьи
Актуальная тема
Жизнь Агафьи
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Фрагмент ракетоносителя нашли возле жилья Агафьи Лыковой

Источник:
Sibnet.ru
434 2

Сотрудники заповедника «Хакасский» и инженеры посетили отшельницу Агафью Лыкову на «Заимке Лыковых» и нашли там фрагмент ракетоносителя, сообщается на сайте заповедника.

Через горно-таежный участок «Заимка Лыковых» проходит траектория падения ступеней ракет, запускаемых с космодрома «Байконур». Каждый раз перед запуском и после местность облетают.

Специалисты оповещают Агафью о предстоящем запуске ракеты и предлагают ненадолго эвакуироваться. Отшельнице передают письма, посылки и гостинцы и максимально помогают по хозяйству.

В этот раз на территории найден фрагмент ракетоносителя, отделившийся в результате предыдущих запусков. Сотрудники Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры демонтируют его и вывезут.

Тема: Жизнь Агафьи
Агафья Лыкова подарила гостю именной пояс
Дерипаска помог Агафье Лыковой с козлятником
Дерипаска наладил связь Агафье Лыковой
Песков усомнился, что Путин найдет время для визита к Агафье
смотреть все
Жизнь #О людях #Хакасия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Байден выступил с экстренным обращением к народу США
Минобороны успокоило испугавшихся «второй волны» мобилизации
Тамара Глоба предрекла россиянам грандиозные перемены
Любимицу Киркорова Пиковую Даму заставили снять маску
Обсуждение (2)
Картина дня
Байдена уличили в страхе перед «победой Украины»
Глава Пентагона позвонил Шойгу по поводу упавшего беспилотника
Оставшиеся у России самолеты будут летать еще 10 лет
Кадыров опроверг разговоры о своей «неизлечимой болезни»
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
45
Российские Су‑27 «свалили» беспилотник США над Черным морем
40
Почему Артемовск так важен для Украины и России
39
Бойцы «Вагнера» захватили выгодные позиции в Артемовске
38
Американский разведчик назвал сроки поражения Украины
37
Госдума установила наказание за дискредитацию добровольцев