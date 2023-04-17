НАВЕРХ
Актуальная тема
Жизнь Агафьи
Актуальная тема
Жизнь Агафьи
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Агафье Лыковой вручили подарки на день рождения. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
411 1

Волонтеры посетили отшельницу Агафью Лыкову накануне ее дня рождения и вручили подарки — сухофрукты, мед и пуховый платок, сообщает директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

Агафье Лыковой 17 апреля исполнилось 79 лет. Как говорит сама Агафья, родилась она в 7453 году от сотворения мира.

«С пожеланием крепкого здоровья, долгих лет жизни, в качестве подарка ко дню рождения передал для нее теплый пуховой платок и продукты. Как обычно, Агафья приняла гостинцы со свойственной ей скромностью», — написал Непомнящий.

Во время поездки волонтеры и госинспекторы заповедника помогли Агафье по хозяйству, например, заготовили и сложили поленницу.

Тема: Жизнь Агафьи
Фрагмент ракетоносителя нашли возле жилья Агафьи Лыковой
Агафья Лыкова подарила гостю именной пояс
Дерипаска помог Агафье Лыковой с козлятником
Дерипаска наладил связь Агафье Лыковой
смотреть все
Жизнь #О людях
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
США грозит катастрофа из‑за трещины на дне Тихого океана
Хомяка разоблачили в шоу «Маска»
Встречный удар: как Россия остановит наступление Украины
Водители пожаловались на непристойные госномера
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

DRAGONWAY

Тебя первого надо передать, как дифективного.

MuCbE

Да как бы от террористов другого и не ждали. Все по методичке НАТО.

Гаврило Принцип

Укрятня - террористическое государство. Оно будет уничтожено, к этому всё и идёт.

Snikolas

Тут и так было понятно украина слаба, Великая Российская Армия выйдет победителем в СВО.