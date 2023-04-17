Агафье Лыковой вручили подарки на день рождения. ВИДЕО

Волонтеры посетили отшельницу Агафью Лыкову накануне ее дня рождения и вручили подарки — сухофрукты, мед и пуховый платок, сообщает директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

Агафье Лыковой 17 апреля исполнилось 79 лет. Как говорит сама Агафья, родилась она в 7453 году от сотворения мира.

«С пожеланием крепкого здоровья, долгих лет жизни, в качестве подарка ко дню рождения передал для нее теплый пуховой платок и продукты. Как обычно, Агафья приняла гостинцы со свойственной ей скромностью», — написал Непомнящий.

Во время поездки волонтеры и госинспекторы заповедника помогли Агафье по хозяйству, например, заготовили и сложили поленницу.