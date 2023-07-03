Инспекторы сделали лестницу к реке для Агафьи Лыковой

Госинспекторы заповедника «Хакасский» помогли по хозяйству отшельнице Агафье Лыковой, стихия завалила реку Коэтру, сообщает директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.
«На фото видно какие образованы завалы на реке Коэтру в
результате стихии. Инспекторам удалось расчистить особенно сложные места», —
написал «ВКонтакте» Непомнящий.
Инспекторы помогли Агафье Лыковой по хозяйству и сделали новую, удобную лестницу, ведущую к реке.
Семья старообрядцев Лыковых поселилась в тайге вблизи устья
реки Еринат в 1920 годах и долго была полностью изолирована от цивилизации. В
1978 году затерянную в лесных чащах заимку случайно обнаружила геологическая
экспедиция.
Спустя десять лет Агафья осталась в полном одиночестве. Она
несколько раз выезжала на «большую землю», но всегда возвращалась в родные края
и в итоге приняла решение остаться там насовсем.