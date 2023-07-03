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Инспекторы сделали лестницу к реке для Агафьи Лыковой

Источник:
Sibnet.ru
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Госинспекторы заповедника «Хакасский» помогли по хозяйству отшельнице Агафье Лыковой, стихия завалила реку Коэтру, сообщает директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

«На фото видно какие образованы завалы на реке Коэтру в результате стихии. Инспекторам удалось расчистить особенно сложные места», — написал «ВКонтакте» Непомнящий.

Инспекторы помогли Агафье Лыковой по хозяйству и сделали новую, удобную лестницу, ведущую к реке. 

Семья старообрядцев Лыковых поселилась в тайге вблизи устья реки Еринат в 1920 годах и долго была полностью изолирована от цивилизации. В 1978 году затерянную в лесных чащах заимку случайно обнаружила геологическая экспедиция.

Спустя десять лет Агафья осталась в полном одиночестве. Она несколько раз выезжала на «большую землю», но всегда возвращалась в родные края и в итоге приняла решение остаться там насовсем.

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