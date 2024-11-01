Агафья Лыкова попросила помощи с заготовкой сена для коз

Отшельница Агафья Лыкова опасается, что ее козы останутся без сена этой зимой и просит помощи, сообщил директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

«Сена в этом сезоне заготовлено немного и есть опасение, что его не хватит даже до середины зимы», — написал Непомнящий в соцсети «ВКонтакте».

Директор заповедника рассказал, что у Агафьи побывали сотрудники заповедника и волонтеры. Они заготовили дрова к зиме и выкопали оставшийся картофель.

Сейчас в хозяйстве у отшельницы шесть коз, куры и кошки.

На заимке побывала дежурный врач, которая осмотрела Лыкову и дала ей рекомендации по поддержанию здоровья. Также во время визита были выявлены неполадки со спутниковой связью, на днях все устранили, и Агафья вновь может звонить на «большую землю».

Агафье Лыковой 80 лет. Ее семья староверов жила в изоляции с конца 1930-х годов.