Угольная буря накрыла Кузбасс

Очевидцы сняли на видео угольную бурю в кузбасском Кисилевске — она пронеслась в день 300-летия региона.

На видео запечатлено огромное облако пыли, которое шло, по словам снимавших, с разреза «Березовский» во вторник, 6 июля.

«Посмотрите, что творится. Это что-то немыслимое», — комментирует автор видео. «С разреза пыль дует, дорогу даже не видно нихрена», — отметил другой очевидец.

В Киселевске девять угольных разрезов, несколько обогатительных фабрик. Жители жалуются, что отвалы разрезов подходят к жилым домам.