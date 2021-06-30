Глава Алтая объяснил обязательность вакцинации

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин разъяснил обязательность вакцинации от коронавируса, введенной в регионе для работников сфер, плотно взаимодействующих с населением.

Ранее главный санитарный врач региона Леонид Щучинов подписал постановление об обязательной вакцинации определенных категорий граждан.

«Это не значит, что вакцинация обязательна абсолютно для всех жителей. Речь идет именно о тех сферах, работники которых наиболее часто взаимодействуют с жителями. Разумеется, граждане с противопоказаниями к прививке ее ставить не должны. Все это делается для того, чтобы защитить людей от стремительного распространения инфекции», – отметил Хорохордин на заседании оперштаба по коронавирусу.

По документу, обязательной вакцинации подлежат жители, непосредственно работающие с населением. Это сферы образования, торговли, общественного питания, туристических услуг, услуг средств размещения для временного проживания, медицинских услуг, санаторно-оздоровительных услуг, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов.

Также в список включены работники сферы бытовых услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи, транспорта общего пользования и такси, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, культурных, выставочных, развлекательных, просветительских мероприятий, детских игровых комнат и развлекательных центров.

Данное требование распространяется и на сотрудников правоохранительных органов, государственных гражданских и муниципальных служащих, работников организаций, подведомственных органам власти.

При этом, в соответствии с нормативными документами Минздрава РФ, требование не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к прививке.