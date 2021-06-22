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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Глэмпинг появился в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Хакасии

 Глэмпинг открыли на базе отдыха «Снежный барс» в Таштыпском районе, это разновидность кемпинга, объединяющего в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе, сообщает правительство Хакасии.

Это первый проект такого рода, реализованный на средства грантовой поддержки министерства экономического развития Хакасии. Победителем конкурса по доставке и обустройству глэмпинга стало ООО «Родник», которым на полученные средства были приобретены не только сферические геокуполы, но и средства, необходимые для комфортного круглогодичного размещения туристов (печки, портативные биотуалеты, умывальники). 

Появление новых мест размещения на базе позволит увеличить туристический поток на тысячу человек в год.

Глэмпинг – пока для Хакасии явление уникальное. Он открывает новые возможности для туристов, желающих получить еще больше впечатлений от уникальных ландшафтов, ведь шатры с панорамным видом никого не оставят равнодушным. Второй такой проект будет реализован на базе отдыха «Кюг».

База «Снежный барс» находится в Таштыпском районе, на 301 км трассы Абакан - Ак-Довурак, в кластере «Горный» на границе природного парка «Маранкульский». Турбаза является резидентом кластера «Горный», который в 2020 году стал одним из победителей Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России.

Тема: Туризм в Сибири
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Хакасия #Туризм
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