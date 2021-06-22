Глэмпинг появился в Хакасии

Это первый проект такого рода, реализованный на средства грантовой поддержки министерства экономического развития Хакасии. Победителем конкурса по доставке и обустройству глэмпинга стало ООО «Родник», которым на полученные средства были приобретены не только сферические геокуполы, но и средства, необходимые для комфортного круглогодичного размещения туристов (печки, портативные биотуалеты, умывальники).
Появление новых мест размещения
на базе позволит увеличить туристический поток на тысячу человек в год.
Глэмпинг – пока для Хакасии явление уникальное. Он открывает
новые возможности для туристов, желающих получить еще больше впечатлений от
уникальных ландшафтов, ведь шатры с панорамным видом никого не оставят
равнодушным. Второй такой проект будет реализован на базе отдыха «Кюг».
База «Снежный барс» находится в Таштыпском районе, на 301 км трассы Абакан - Ак-Довурак, в кластере «Горный» на границе природного парка «Маранкульский». Турбаза является резидентом кластера «Горный», который в 2020 году стал одним из победителей Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России.