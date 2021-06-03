«ВКонтакте» запустила исчезающие и тихие сообщения

Новые виды сообщений появились в мобильном приложении «ВКонтакте» — исчезающие и тихие. Первые спустя время пропадают, вторые приходят без звука.

Исчезающие сообщения позволят пользователям делиться шутками или предлагать темы в больших чатах, сообщается в официальном блоге соцсети. Можно выбрать время, через которое они пропадут — от 15 секунд до 24 часов.

После наступления назначенного времени от него останется специальная пометка «сообщение исчезло». Что касается тихих сообщений, то они предназначены для чтения в подходящий момент и не отвлекают собеседника от дел звуком после получения.

Отмечается, что пользоваться новой функцией очень просто — чтобы сделать сообщение тихим или исчезающим, достаточно зажать кнопку отправки и выбрать нужный тип. После этого приложение покажет диалоговое окно с вариантами.