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«ВКонтакте» запустила исчезающие и тихие сообщения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новые виды сообщений появились в мобильном приложении «ВКонтакте» — исчезающие и тихие. Первые спустя время пропадают, вторые приходят без звука.

Исчезающие сообщения позволят пользователям делиться шутками или предлагать темы в больших чатах, сообщается в официальном блоге соцсети. Можно выбрать время, через которое они пропадут — от 15 секунд до 24 часов.

После наступления назначенного времени от него останется специальная пометка «сообщение исчезло». Что касается тихих сообщений, то они предназначены для чтения в подходящий момент и не отвлекают собеседника от дел звуком после получения.

Отмечается, что пользоваться новой функцией очень просто — чтобы сделать сообщение тихим или исчезающим, достаточно зажать кнопку отправки и выбрать нужный тип. После этого приложение покажет диалоговое окно с вариантами.

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Antoxa.

В сети есть видео инцидента. Пострадавший сам провоцировал, за что и получил.

pepelmetal

ЦитатаСто процентов он ни за что отвечать не будет. И это хорошо, полицейский молодец!

-Керя-

В ютубе посмотрите этот крендель у гайца чуть ли пистолет не выхватил.

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