Скандальный журналист опубликовал интервью с Павлом Дуровым

Журналист Такер Карлсон, ранее взявший интервью у президента России Владимира Путина, опубликовал видео беседы с российским предпринимателем, основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым.

По словам предпринимателя, уехав из России, он некоторое время провел в Германии, но не прижился там из-за избыточной бюрократии. Не сложилось у него и Соединенными Штатами. Он собирался открыть свой офис в Сан-Франциско, но там на него впервые в жизни напали.

Дуров возвращался вечером в отель, когда к нему подошли «три крупных парня» и попытались вырвать смартфон из рук. «Началась потасовка, было даже немного крови, но я смог убежать», — рассказал Дуров. Он добавил, что, видимо, грабителям не приходилось встречаться с русскими и они были удивлены, встретив сопротивление.

«Дубай оказался темой», — отметил Дуров. В Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) он и перебрался вместе с бизнесом.

Давление конкурентов и спецслужб

Не устроила его жизнь в США и пристальным интересом спецслужб. «Было слишком много внимания от ФБР, моего инженера пытались тайно завербовать. Они хотели узнать, как работают коды, чтобы шпионить. Каждый мой приезд в штаты — встреча с двумя сотрудникам ФБР», — сказал основатель Telegram.

Но наибольшее давление его бизнес оказывают не государства, а крупнейшие IT-корпорации — Apple и Google, заявил Дуров. «Эти две платформы могут, по сути, подвергать цензуре все, что вы можете прочитать на своем смартфоне. Они ясно дают понять: если мы не будем соблюдать их правила, как они это называют, они удалят Telegram из [своих] магазинов», — пояснил он.

Отношения с Россией

Дуров назвал происками конкурентов утверждения о том, что Telegram якобы подконтролен российским властям. «В это могут говорить люди с очень ограниченным знанием того, откуда произошел Telegram», — указал он.

«Их могут поощрять наши конкуренты, которые видят в этом удачный способ нас дискредитировать, потому что Telegram распространяется, как лесной пожар», — считает основатель мессенджера.

Бизнес

У Telegram сейчас 900 миллионов пользователей и «все это без копейки на маркетинг», уточнил Дуров. «Я думаю, мы отлично справляемся», — отметил он, пообещав, что скоро количество пользователей вырастет до 1 миллиарда.

«У меня нет бесконечной недвижимости, самолетов и яхт. Есть сбережения. Я единственный менеджер по продукту. Отдела кадров нет, коллектив — крохотный», — сказал основатель Telegram.