Секретную функцию нашли в Android

Пользователи нашли в новой версии Android «секретный режим», который компания Google не анонсировала.

Речь идет о новом игровом режиме, который будет доступен в разделе «Расписания». Предполагается, что функция позволит пользователям транслировать игры с телефона на YouTube, а также записывать звук и отображать нажатия клавиш.

Кроме того, новая функция позволит настроить оптимизацию во время игры и увеличить производительность устройства, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов портала BGR.

Новый раздел в «Настройках» нашли лишь некоторые участники тестирования новой операционной системы. Авторы статьи предположили, что сейчас функцию дорабатывают и именно поэтому ее пока не анонсировали.

Операционная система Android 12 станет доступной для пользователей не раньше осени.