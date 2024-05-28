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ГИБДД вновь стала Госавтоинспекцией

Источник:
ТАСС
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ГИБДД в России вернули название Госавтоинспекция, сообщил глава ведомства Михаил Черников в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД России.

«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали», — сказал он. Черников добавил, что все нормативно-правовые документы ведутся уже с учетом нового названия.

Государственная автомобильная инспекция, известная как ГАИ, была учреждена в 1936 году по решению Совнаркома СССР и вела надзор за безопасностью дорожного движения до 1998 года.

После этого ее переименовали в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения — ГИБДД.

В начала 2000 года президент России Владимир Путин издал указ, согласно которому аббревиатуры ГИБДД и ГАИ считались равнозначными.

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