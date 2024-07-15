Кабмин поддержал увеличение срока ремонта по ОСАГО

Правительство поддержало концепцию законопроекта об увеличении срока ремонта машины по ОСАГО с 30 до 45 дней, следует из обнародованного проекта заключения комиссии кабмина.

Инициативу выдвинул глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Он предложил продлить в полтора раза максимальный срок ремонта автомобиля и учесть необходимость заказывать запчасти и ждать их доставки.

По словам сенатора, из-за санкций дилеры, станции техобслуживания и страховщики испытывают проблемы с запасными частями и логистикой. На исполнение страховыми компаниями обязательств по ОСАГО влияют и предельные 30-дневные сроки ремонта.

В результате страховщикам зачастую приходится расторгать договоры со станциями ТО. В итоге власти поддержали нововведение для тех случаев, когда восстановить транспорт в установленный срок невозможно.