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Женщины с большой грудью пожаловались на штрафы

Источник:
Sibnet.ru
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Женщины с большой грудью начали получать штрафы ГИБДД за непристегнутый ремень безопасности, но они по-другому его фиксируют. Депутат Госдумы обратился с запросом в ГАИ.

«Проблема заключается в том, что ремень поверх большой груди давит на грудь, поэтому читательницы пропускают его под грудью. Но камеры это интерпретируют, как будто водитель не пристегнут», — написало общественное движение «Синие ведерки» в телеграм-канале, приложив соответствующие фото.

Штраф за непристегнутый ремень безопасности составляет 1 тысячу рублей.

Штрафы женщинам за якобы непристегнутый ремень
Фото: © телеграм-канал «Синие ведерки»

«Направляю запросы в Госавтоинспекцию и в прокуратуру для проверки алгоритмов работы этих умных "цифровых инспекторов" и отмены нелепого штрафа», — отреагировал депутат Госдумы Ярослав Нилов.

В интервью «Парламентской газете» Нилов он уточнил, что в законе стоит формулировка: пристегнут или не пристегнут водитель.

Но автоэксперт Александр Шумский обратил внимание на то, что есть правила использования ремней безопасности, которые прописывают производители автомобилей. Там четко сказано, что ремень всегда должен проходить через середину плеча — только так он правильно работает.

Он тоже обратил внимание на юридический нюанс: в КоАП установлен штраф за «управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности», но не за нарушение правил, установленных производителем авто.

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corrector

Стесняюсь спросить, и что с гейропейским союзом случится в таком случае ?.. это кроме лопнувшего пукана

c2h5oh76

" ...основанный на правилах международный порядок..."на каких правилах?

ld_andrey

"...они все хотят поражения НАТО", а говорили, что не являются стороной конфликта, но всегда так глупо...

pepelmetal

Так рагульё само выбрало такой путь