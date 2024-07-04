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Водители получат скидку на оплату штрафов за парковку

Источник:
«Ведомости»
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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который дает субъектам право вводить скидку 50% при оплате штрафа за нарушение правил платной парковки, если платеж внесен в течение 20 дней через электронные сервисы.

Нововведение направлено «на стимулирование добровольной уплаты штрафа», а за счет скидки «обеспечивается реализации превентивной функции административного наказания», отмечается в отзыве на законопроект.

В статье 32.2 КоАП РФ уже есть разделение правонарушений на те, что подпадают под льготу, и те, что не подпадают. Со скидкой 50% в первые 20 дней можно оплатить штрафы за следующие правонарушения:

  • управление автомобилем, который не зарегистрирован в ГИБДД,
  • незаконную установку знака «Инвалид»,
  • не пристегнутые ремнями безопасности во время движения водитель или пассажиры,
  • управление машиной в период лишения прав,
  • превышение скорости или выезд на встречную полосу,
  • проезд на красный сигнал светофора,
  • переход дороги в неположенном месте,
  • отсутствие полиса ОСАГО и разговор водителя по телефону во время движения.

За более серьезные правонарушения, например вождение в нетрезвом виде или отказ от медицинского освидетельствования, никаких льгот не предусмотрено.

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