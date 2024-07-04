Водители получат скидку на оплату штрафов за парковку

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который дает субъектам право вводить скидку 50% при оплате штрафа за нарушение правил платной парковки, если платеж внесен в течение 20 дней через электронные сервисы.

Нововведение направлено «на стимулирование добровольной уплаты штрафа», а за счет скидки «обеспечивается реализации превентивной функции административного наказания», отмечается в отзыве на законопроект.

В статье 32.2 КоАП РФ уже есть разделение правонарушений на те, что подпадают под льготу, и те, что не подпадают. Со скидкой 50% в первые 20 дней можно оплатить штрафы за следующие правонарушения:

управление автомобилем, который не зарегистрирован в ГИБДД,

незаконную установку знака «Инвалид»,

не пристегнутые ремнями безопасности во время движения водитель или пассажиры,

управление машиной в период лишения прав,

превышение скорости или выезд на встречную полосу,

проезд на красный сигнал светофора,

переход дороги в неположенном месте,

отсутствие полиса ОСАГО и разговор водителя по телефону во время движения.

За более серьезные правонарушения, например вождение в нетрезвом виде или отказ от медицинского освидетельствования, никаких льгот не предусмотрено.