Эксперт указал на привилегированное положение электросамокатчиков

Водители электросамокатов и других СИМ все равно остаются в более выгодном положении, чем водители других транспортных средств, даже несмотря на увеличенные штрафы, такое мнение выразил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Кадаков обратил внимание на статью 12.24 КоАП РФ. Согласно ей, если водитель автомобиля или мотоцикла причиняет вред здоровью другого участника движения, то ему грозит штраф или лишение прав на год-полтора (за легкий вред здоровью) или на полтора-два года за вред средней тяжести.

Но водителю СИМ или велосипедисту — только штраф, причем меньшего размера.

«Если руку пешеходу сломал мотоциклист, его оштрафуют на 25 тысяч рублей или лишат прав на полтора-два года. А если руку вам сломает самокатчик, то его (если поймают) оштрафуют на 15 тысяч рублей. Рука одна и та же — штрафы разные», — написал Кадаков в телеграм-канале.

Госдума в среду в первом чтении приняла проект о штрафах для водителей электросамокатов.