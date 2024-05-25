Капитализация NVIDIA превысила ВВП России

NVIDIA опубликовала финансовый отчет за первый квартал 2024 года. Согласно документу, рыночная капитализация компании достигла 2,59 триллиона долларов, что превышает ВВП России.

Капитализация NVIDIA уступает только показателям Microsoft и Apple. По итогам первого квартала 2024 года выручка NVIDIA составила 26 миллиардов долларов и выросла на 262% по сравнению с прошлым годом. Прибыль корпорации увеличилась на 628% — до 14,9 миллиарда долларов.

За последние пять лет стоимость ценных бумаг компании выросла примерно в 28 раз, а капитал гендиректора NVIDIA Дженсена Хуанга, которому принадлежит около 86,76 миллиона акций, превысил 90 миллиардов долларов.

Высокие показатели NVIDIA связаны с резким ростом спроса на оборудование для ИИ. Компания является лидером по производству ускорителей, которые используются в работе искусственного интеллекта.