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Капитализация NVIDIA превысила ВВП России

Источник:
«Коммерсантъ»
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NVIDIA опубликовала финансовый отчет за первый квартал 2024 года. Согласно документу, рыночная капитализация компании достигла 2,59 триллиона долларов, что превышает ВВП России.

Капитализация NVIDIA уступает только показателям Microsoft и Apple. По итогам первого квартала 2024 года выручка NVIDIA составила 26 миллиардов долларов и выросла на 262% по сравнению с прошлым годом. Прибыль корпорации увеличилась на 628% — до 14,9 миллиарда долларов.

За последние пять лет стоимость ценных бумаг компании выросла примерно в 28 раз, а капитал гендиректора NVIDIA Дженсена Хуанга, которому принадлежит около 86,76 миллиона акций, превысил 90 миллиардов долларов.

Высокие показатели NVIDIA связаны с резким ростом спроса на оборудование для ИИ. Компания является лидером по производству ускорителей, которые используются в работе искусственного интеллекта.

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Экономика #Деньги #IT-бизнес
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